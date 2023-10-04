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Google представила свои новинки: что о них известно

Фото: Pixel 8 и Pixel 8 Pro с ОС Android 14 (twitter.com)
Автор: РБК-Украина

Компания Google представила новые модели своих гаджетов. В частности, компания показала смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro на новой операционной системе Android 14.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию в YouTube.

Pixel 8 и 8 Pro получат доступ к новым функциям редактирования на базе искусственного интеллекта в Google Photos, включая Magic Editor и Best Take. Также на смартфонах установлен Android 14 и система будет обновляться в течение 7 лет. 

Pixel 8

В модель входит чипсет Tensor G3, а также обновленная матрица камер заднего вида с 50-мегапиксельным основным сенсором, 48-мегапиксельный объектив с 5-кратным зумом и 48-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. В нем даже появится новая функция улучшения масштабирования, которая может добавлять детали изображению, когда вы нажимаете для увеличения.

Стартовая цена Pixel 8 составит 799 долларов. Смартфон будет представлен в розовом, черном или ореховом цветах, предварительные заказы начинаются сегодня, а доставка ожидается 12 октября.

Модель Pixel 8 Pro

Pixel 8 Pro оснащен датчиком температуры, который, по словам Google, можно использовать для точного измерения температуры поверхностей, объектов и — вскоре — возможно, даже своего тела. Хотя флагманское устройство сохранит тот же 6,7-дюймовый дисплей, что и его предшественник, оно будет оснащено технологией LTPO - динамической частотой обновлений и максимальной яркостью в 2400 нит.

Все эти функции повышают стартовую цену Pixel 8 Pro до 999 долларов, что делает его на 100 долларов дороже Pixel 7 Pro. Он поставляется в черном, фарфоровом и светло-голубом цветах и доступен для предварительного заказа уже сегодня. Ожидается, что доставка начнется 12 октября.

Pixel Watch 2

Также на презентации представили часы Pixel Watch 2 с эффективным процессором Qualcomm Snapdragon W5, который обеспечивает до 24 часов автономной работы даже при постоянно включенном дисплее.

Появились новые датчики измерения температуры кожи. Часы получили новую функцию определения стресса, а также способ автоматической записи начала и остановки тренировки для семи видов деятельности. Pixel Watch 2 также оснащены новым многодиапазонным датчиком частоты сердечных сокращений, который регистрирует ваш пульс другими способами и в разных местах.

Стартовая цена Pixel Watch 2 составляет 349,99 долларов за версию с GPS-датчиком и 399,99 долларов за версию с SIM-картой. Он будет представлен в серебристо-синем, серебристо-белом, золотисто-ореховом и полностью черном цветах. Ожидается, что доставка начнется 12 октября.

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