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Google запобігла хакерську атаку на акаунти YouTube-блогерів. Є зв'язок з РФ

Автор: Валерія Поліщук

Компанія Google запобігла масованій хакерській атаці на акаунти YouTube-блогерів. У компанії заявили про зв'язок з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

У корпорації заявили, що з 2019 року хакери здійснювали атаки через фішинг, по e-mail.

"Учасники цієї кампанії, яку ми приписуємо групі хакерів, набраних на одному з російськомовних форумів, заманюють свою мету підробленими можливостями співпраці захоплюють їх канал, а потім або продають його тому, хто більше заплатить, або використовують для трансляції кріптовалютних афер", - йдеться в повідомленні.

Вартість аккаунта становила від 3 до 4 тисяч доларів.

Google вдалося заблокувати 1,6 мільйона фішингових повідомлень і відновити 99% вкрадених акаунтів.

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