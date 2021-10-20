Google запобігла хакерську атаку на акаунти YouTube-блогерів. Є зв'язок з РФ

У корпорації заявили, що з 2019 року хакери здійснювали атаки через фішинг, по e-mail.

"Учасники цієї кампанії, яку ми приписуємо групі хакерів, набраних на одному з російськомовних форумів, заманюють свою мету підробленими можливостями співпраці захоплюють їх канал, а потім або продають його тому, хто більше заплатить, або використовують для трансляції кріптовалютних афер", - йдеться в повідомленні.

Вартість аккаунта становила від 3 до 4 тисяч доларів.

Google вдалося заблокувати 1,6 мільйона фішингових повідомлень і відновити 99% вкрадених акаунтів.