Google витратить 10 млн доларів на боротьбу з фейками про війну в Україні

Керівник підрозділу Google в регіоні Європа, Близький Схід і Африка Метью Бріттін на конференції донорів у Варшаві заявив, що компанія Google з початку військової агресії з боку РФ надала Україні вже 55 мільйонів доларів допомоги. 10 мільйонів доларів спрямують на боротьбу з фейками.

"Ми пожертвували 35 мільйонів доларів безпосередньо і на гуманітарні потреби для підтримки народу України, в тому числі і тих українців, хто рятується від війни, надавши, серед іншого, 10 мільйонів доларів польським організаціям, які працюють з тимчасово переміщеними особами. Вчора ми анонсували грант для Міжнародного Комітету порятунку, щоб розширити доступ до важливої інформації постраждалим від війни", - повідомив Бріттін.

За його словами, Google до вже наданої допомоги додає ще 10 мільйонів доларів на гуманітарні потреби людей в Україні й таку ж суму на протидію поширенню недостовірної інформації в регіоні, оскільки поширення такої інформації в умовах війни може бути питанням життя і смерті.