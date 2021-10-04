Пошук Google більше не буде працювати в Internet Explorer

Google припинила підтримку свого пошукового сервісу для браузера Internet Explorer. Останню версію Internet Explorer випустили у 2013 році з Windows 8.1, проте підтримка пошукача тривала ще протягом дев'яти років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Android Police .

Тепер в пошуку буде демонструватися лише базова інформація. Сервіс не припиняє працювати з браузером повністю, але користувач пошуку буде отримувати доступ тільки до самих основних функцій.

Повністю припинити підтримку браузера Internet Explorer сама Microsoft має намір 15 червня наступного року, коли відповідне програмне забезпечення буде видалено з усіх користувацьких версій Windows 10.

Поки ОС комплектується ним як рішення для застарілих веб-сайтів, але з появою в Edge можливості автоматичного перегляду сайтів в режимі IE необхідність в старому варіанті фактично відпала повністю.

Windows 11 вийде без Internet Explorer за замовчуванням, буде встановлено тільки Microsoft Edge.

Крім того, на сьогодні використання Internet Explorer для пошуку інформації по сучасних сайтах не тільки незручно, але і небезпечно.