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Google звинуватили в стеженні за користувачами Android

Автор: Анастасія Рокитна

Австрійська некомерційна організація None of Your Business (NOYB) подала в суд на компанію Google. Вона її підозрює у незаконному стеженні за користувачами смартфонів з операційною системою Android.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Телефони з Android генерують унікальні рекламні коди, схожі з рекламним ідентифікатором Apple (The Identifier for Advertisers, IDFA), який дозволяє Google і третім особам відстежувати дії користувачів в інтернеті, щоб краще налаштовувати під них рекламу, пише видання.

Правозахисники подали скаргу на Google у французький регулятор по захисту конфіденційних даних, стверджуючи, що Google стежить за користувачами Android без їх згоди і тим самим порушує закони Євросоюзу.

"З допомогою цих прихованих кодів на телефоні Google і треті особи можуть стежити за користувачами без їхньої згоди", - сказав юрист NOYB Стефано Россетті.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України оштрафував Google на 1 млн гривень.

Раніше група генеральних прокурорів США на чолі з генпрокурором штату Техас Кеном Пакстон подала судовий позов проти компанії Google. Вони заявляють, що компанія нечесно користується своїм становищем на ринку реклами.

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