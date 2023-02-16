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Google назвал основные цели российских ИПСО против Украины и Европы

Новина українською →
Украина, Четверг 16 февраля 2023 15:00
Google назвал основные цели российских ИПСО против Украины и Европы Фото: российские хакеры непрерывно атакуют Украину уже два года (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Москва намерена использовала весь спектр информационных операций против Украины и Европы, а также внутри своей страны. Для этих целее будут использоваться ресурсы от поддерживаемых государством СМИ до анонимных платформ и аккаунтов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Google.

В отчете, опубликованном d преддверии Мюнхенской конференции по безопасности, группа анализа угроз Google (TAG) сообщила, что эти операции преследуют три цели:

  1. Подорвать украинское правительство,
  2. Сломить международную поддержку Украины,
  3. Увеличивать внутреннюю поддержку войны на территории России.

По данным отчета, злоумышленники, поддерживаемые российским правительством, предприняли агрессивные усилия, чтобы получить решающее преимущество в военное время в киберпространстве.

При этом спонсируемые российским государством хакеры атаковали Украину еще за год до вторжения. В 2022 году Россия увеличила атаки на Украину 250% по сравнению с 2020 годом. За тот же период атаки на пользователей в странах НАТО увеличился более чем на 300%.

Google назвал основные цели российских ИПСО против Украины и Европы

В Google наблюдали всплески активности, связанные с ключевыми событиями в войне, такими как наращивание войск, вторжение и мобилизация войск в России.

В 2022 году хакеры, поддерживаемые российским правительством, атаковали пользователей в Украине больше, чем в любой другой стране. Хотя они в значительной степени сосредоточены на украинских правительственных и военных организациях, кампании, которые пресекли Google, также демонстрируют сильную направленность на критически важную инфраструктуру, коммунальные услуги, а также средства массовой информации и информационное пространство.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью РБК-Украина заявил, что между Украиной и Россией идет первая в мире кибервойна.

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