Google Maps выпустила крупное обновление, которое может изменить ваши поездки

Google анонсировала сразу четыре обновления в сервисе Maps, призванные снизить зависимость от вождения и способствовать выбору экологически чистых видов транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный блог Google.
В ближайшие месяцы компания расширит географию функции, основанной на ИИ, которая предлагает альтернативные маршруты для пеших прогулок и общественного транспорта. Уже скоро такие подсказки появятся в Копенгагене, Стокгольме, Варшаве и других европейских городах.
Система анализирует время в пути и предлагает отказаться от автомобиля, если пешком или на транспорте получится так же быстро.
Для велосипедистов в 17 новых городах Европы, включая Гамбург, Мадрид, Барселону, Милан, Рим, Цюрих, Будапешт, Вену и Брюссель, появятся дополнительные подробности маршрутов.
Пользователи смогут видеть наличие выделенных велодорожек, а также привычные предупреждения о плотном движении или крутых подъемах. В общей сложности карты охватят 125 тысяч километров велосипедной инфраструктуры по всему миру.
Для тех, кто все же предпочитает автомобиль, Google напоминает о глобальной доступности маршрутов с повышенной топливной эффективностью.
По оценке компании, только за 2024 год благодаря этой функции удалось избежать выбросов в объеме 2,7 млн тонн парниковых газов - это эквивалентно удалению с дорог более 630 тысяч автомобилей с бензиновыми двигателями.
Последнее обновление касается зон с низким уровнем выбросов и зон с низким трафиком. В ближайшие месяцы Google расширит систему предупреждений более чем на 1 000 таких зон по всей Европе, включая Италию, Швецию и Австрию.
Новые уведомления позволят водителям заранее узнать, разрешен ли въезд их транспортного средства, и подобрать альтернативный маршрут при необходимости.
Стоит отметить, с конца марта, после выхода iOS 18.4, пользователи iPhone в странах ЕС получили возможность назначать Google Maps в качестве навигационного приложения по умолчанию, полностью заменив Apple Maps.
Обновления, которые компания готовит к лету, могут сделать поездки по Европе еще удобнее и экологичнее.
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