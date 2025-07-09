Google добавил в Gmail вкладку, о которой мечтали миллионы пользователей

Что это за функция

Новый инструмент "Управление подписками" (Manage Subscriptions) автоматически собирает в одном месте все активные подписки и позволяет отписаться от ненужных писем буквально в один клик.

Обновление появилось в виде новой вкладки в боковом меню Gmail (раздел "Еще"). Здесь отображаются все отправители, на чьи письма вы подписаны - от популярных онлайн-магазинов до случайных рассылок, на которые вы даже не помните, как попали.

Причем Gmail сразу показывает, насколько активно каждый отправитель "бомбит" ваш ящик. Рядом с каждым отправителем - кнопка для моментальной отписки.

Функция "Управление подписками" (фото: Future)

Почему эта функция важна

Ранее очистка почты означала либо массовое удаление, либо долгую ручную отписку по одной рассылке. Теперь все собрано в одном окне - это настоящий прорыв для тех, кто ценит свое время и порядок в ящике.

Для маркетологов это тоже тревожный сигнал - теперь каждое письмо должно реально заслужить место во "входящих".

Как попробовать новую функцию

На ПК вам стоит найти пункт "Управление подписками" в левой боковой панели, под разделом "Еще".

На Android функция начнет появляться у пользователей с середины июля.

На iOS также ожидается позже в этом месяце.

Если вкладка уже доступна, просто нажмите на нее, чтобы увидеть список всех подписок. Gmail покажет, как часто каждый отправитель пишет, и предложит отписаться.

Совет: сначала можно вручную просмотреть вкладки "Промоакции" и "Социальные сети", чтобы быстрее вычислить самых "шумных" отправителей.