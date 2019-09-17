Гонтарєва заявила про підпал її будинку під Києвом

Екс-глава Національного банку Валерія Гонтарєва заявила, що під Києвом спалили її будинок. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "theБабель".

За словами Гонтарєвой, невідомі кинули пляшку із запальною сумішшю.

"Наш будинок під Києвом у селищі Гореничі спалили. Кинули пляшку із запальною сумішшю через паркан. Будинок повністю згорів. Пожежникам не вдавалося його навіть згасити. Це вже повне і остаточне беззаконня! Я не знаю куди мені звертатися, терор триває!", - заявила вона.

Зазначимо, що будинок повністю згорів. Пожежникам не вдавалося його навіть згасити.

РБК-Україна писало, що у Генеральній прокуратурі України схвалили підозру Гонтарєвої. Старшим прокурором справи був призначений Сергій Кізь.

Відзначимо, за версією слідства, брокерська фірма ICU була задіяна в операції між державним "Аграрним фондом" і "Брокбізнесбанком" олігарха Сергія Курченко, в результаті чого були розкрадені гроші "Аграрного фонду".

Крім того, після цього Гонтарєва заявила, що в її квартирі в Києві в четвер, 12 вересня, відбулись обшуки. За її словами, правоохоронці проводили обшуки в масках і з автоматами.