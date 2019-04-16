Гонтарева була другою загрозою економіці після агресії Росії, - Бахматюк

Масове закриття комерційних банків, що стало результатом політики екс-глави Національного банку України Валерії Гонтаревої, виявилося найбільшою помилкою в економічній політиці держави і завдало сильного удару по економіці країни. Про це заявив власник групи компаній "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю.

"Я вважаю, що оцінку банкопаду скоро дадуть. Думаю, це найбезглуздіша річ, яка була зроблена в економічному плані на території України. Як би це не називали - прибиранням, очищенням – мене ніхто не переконає. Адже якщо хірург відтинає палець, коли в організмі гангрена, він рятує організм. Якщо ж він відрізує руки, ноги, вуха і залишає якийсь обрубок, то це не очищення, це робить неможливим подальше життя", - пояснив Бахматюк.

На його думку, тільки суперкритичні фактори могли б виправдати

такі дії НБУ, але їх не було.

"Я вважаю, що невиправдано ввести, наприклад, 300 млрд грн і повертати 1%. Я вважаю, що невиправдано знищити 40% ВВП, коли можна було обмежиться 12%. Тільки потрібно було ніжніше це робити", - додав бізнесмен.

Як відомо, в 2014-2015 рр. неплатоспроможними були визнані понад 90 українських банків, активи яких, за даними НБУ, до кризи становили близько третини активів нашої банківської системи. У багатьох випадках власники скаржилися, що їм просто не дали можливості докапіталізувати і врятувати свої банки. Зокрема, у Бахматюка вважають, що саме в результаті дій НБУ закрилися і два його банки "Ві Ей Бі" і "Фінансова ініціатива". Він стверджує, що підстав для визнання їх неплатоспроможними не було.