У Гонконгу через протести не працюють метро і автобуси

У Гонконзі у зв'язку з новою хвилею масових заворушень зупинено рух поїздів метрополітену. Про це повідомляє DW.

Оператор гонконгського метро повідомив, що рішення про припинення роботи метрополітену було прийнято після того, як напередодні учасники протестів влаштували пожежі на станціях метро, а в ході зіткнень протестуючих з поліцією вогнепальне поранення отримав ще один чоловік.

"Оскільки ми в таких умовах вже не в змозі забезпечувати безпеку пасажирів і надійне обслуговування, у нас не залишилося іншого вибору, крім як закрити весь метрополітен", - йдеться в повідомленні MTR.

Зазначимо, що протягом дня буде прийняте рішення про те, як довго триватимуть ці заходи.

Нагадаємо, заворушення в Гонконзі спалахнули 4 жовтня після того, як глава адміністрації міста Керрі Лам в рамках законодавства про надзвичайних ситуаціях заборонила демонстрантам приховувати обличчя. Активісти у відповідь почали підпалювати станції метро, влаштовувати пожежі на вулицях і громити магазини, власників яких підозрюють у зв'язках з материковим Китаєм.

У вівторок, 1 жовтня, на масових демонстраціях проти Комуністичної партії Китаю, Гонконгу поліція застосувала бойові патрони щодо протестувальників.