У Гонконзі на акцію протесту вийшли десятки тисяч людей

Фото: протести в Китаї (twitter.com/hoccgoomusic)

Організатори повідомили про участь в акції 115 тисяч осіб

В Гонконзі близько 115 тис. жителів взяли участь в акції протесту, яка пройшла в неділю в спальному районі Шатин на Нових територіях у материковій частині міста. Про це повідомляє газета South China Morning Post.

При цьому поліція повідомляє про 28 тис. учасників на піку ходи.

Також були відзначені окремі сутички демонстрантів з поліцією. Вартові порядку кілька разів застосовували проти радикально налаштованих активістів балончик з перцевим газом. Ті кидали в їхній бік дорожні конуси та пляшки, проте в цілому хода носило спокійний характер. Про серйозні інциденти не повідомлялося.

Нагадаємо, 13 липня на вулиці Гонконгу вийшли кілька тисяч людей на знак протесту проти торговців з материкового Китаю, що закуповують в місті і потім перепродують товари, які не обкладаються податком.

Під час мітингу сталися зіткнення, протестувальники кидали в поліцейських парасольки і шоломи. У відповідь поліцейські застосували перцевий спрей і палиці. Пізніше поліція заявила, що була змушена застосувати силу через те, що протестувальники почали сперечатися з місцевими жителями і намагалися атакувати правоохоронців.

Як відомо, на початку липня в Гонконзі відбулися зіткнення між поліцією і учасниками мітингу проти закону про екстрадицію. Зіткнення відбулися після того, як сотні активістів спробували заблокувати рух транспорту на вулиці Неттан роуд, яка є головною транспортною магістраллю півострова Коулун.