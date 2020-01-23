Гончарук в Давосі пообіцяв Ярославському сприяння внутрішнім українським інвесторам

Фото: Український сніданок в Давосі (facebook.com)

Ярославський запитав у прем'єр-міністра про підтримку внутрішніх інвесторів в Україні

В Україні відбуваються істотні зміни, що дозволяє реалізовувати в країні великі інфраструктурні проекти, в той же час внутрішні українські інвестори сподіваються на підтримку з боку уряду. Про це під час сніданку в Українському домі в Давосі на Всесвітньому економічному форумі заявив власник і президент групи DCH Олександр Ярославський, передає РБК-Україна.

"В Україні на 100% змінилася ситуація. Я буду говорити про конкретні речі: багато років ми намагалися почати будівництво аеропорту в місті Дніпро (хочемо, звичайно, і в Донецьку), а в цьому році ми починаємо будівництво цього важливого інфраструктурного об'єкта, і я сподіваюся, що це тільки початок", - сказав бізнесмен, додавши, що планує інвестувати в розвиток української інфраструктури, і назвав Давос-2020 найбільш продуктивним для України.

Крім того, бізнесмен Ярославський поставив запитання прем'єр-міністру України Олексію Гончаруку щодо озвученої раніше ініціативи президента Володимира Зеленського надавати іноземним інвесторам "податкові канікули" та "інвест-нянь".

"Я тут чув, що "дуже ніжно" ви будете ставитися до іноземних інвесторів - у них будуть "няні". Я хочу запитати у прем'єр-міністра: а чи будуть "няньки" для місцевих інвесторів, буде до них таке ж "ніжне" ставлення, як до іноземних?", - запитав Ярославський.

У свою чергу, прем'єр-міністр у відповідь на питання бізнесмена заявив, що кожен інвестор отримає в уряді "персонального менеджера" - "investment nanny", а уряд готовий приймати сигнали від інвесторів про труднощі або протидію чиновників на місцях, але в майбутньому має намір створити чітку систему та прозорі процедури, які дозволять Україні відмовитися від практики "ручного втручання" у вирішення питань інвесторів.

"Для тих, хто вже зараз інвестує в Україну, ставлення має бути точно не гірше, ніж до тих, кого ми хотіли б залучити. Звичайно, investment nanny - це такий маркетинг, щоб привернути увагу. Я впевнений, що суть цього підходу вам всім добре зрозуміла. Ми хочемо, щоб у кожної людини, яка інвестує в економіку, інвестує в нашу країну, був прямий контакт з урядом, якщо виникають якісь проблеми на місцях. Якщо ви готові інвестувати, розвивати нашу країну, будь ласка: у вас є можливість мати конкретного індивідуального менеджера в уряді, який буде вас чути, буде піклуватися про ваших інвестицій. Наше завдання - не в ручному режимі вирішувати ваші проблеми, наше завдання - максимально швидко отримувати від вас сигнал, де система дає збої. Це той підхід, який ми обрали і реалізуємо", - відповів Гончарук Ярославському.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, група DCH Олександра Ярославського за кілька років інвестувала в розвиток тільки Харківської області понад $1 млрд.

Олександр Ярославський взяв участь у засіданні Національного інвестиційного ради України, а також підтвердив журналістам, що купує у Віктора Пінчука банк "Кредит-Дніпро" і розповів про хід реалізації своїх проектів "Екополіс-ХТЗ" в Харкові та будівництво нового аеропорту в Дніпрі.