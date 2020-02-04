Гончарук відреагував на затримання чиновника з Секретаріату Кабміну на хабарі

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук відреагував на повідомлення про затримання чиновника з Секретаріату Кабміну на хабарі у 2,5 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єра у Facebook.

За його словами, корупціонерам, які вимагають гроші від бізнесу, не місце в органах державної влади.

Гончарук нагадав, що у жовтні минулого року уряд створив новий міжрегіональний підрозділ Національної поліції - Департамент стратегічних розслідувань. Його мета - зниження рівня злочинності по всій території України, системна боротьба з організованими формами злочинності, злочинними організаціями, кримінальними авторитетами і "злодіями в законі".

"Вдячний оперативникам ДСР за злагоджену та професійну роботу. Корупціонерам, які вимагають гроші від бізнесу, не місце в органах державної влади", - додав він.

Нагадаємо, 4 лютого слідчі територіального управління ДБР затримали начальника одного з Управлінь Секретаріату Кабінету міністрів України за вимагання та одержання 2,5 млн гривень хабаря. "Відкат" призначався за підписання актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт та відкликання судових позовів до підрядника. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Крім того, чиновника Фонду державного майна судитимуть за зловживання впливом і хабар у 30 тис. доларів. Слідчі центрального апарату ДБР завершили досудове розслідування за фактом зловживання впливом і одержання неправомірної вигоди начальником одного з відділів регіонального відділення Фонду держмайна по Харківській, Донецькій та Луганській областях. До суду направлено обвинувальний висновок.