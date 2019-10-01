Гончарук обговорив з прем'єром Естонії план реформ для України

Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас в телефонній розмові з прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком обговорив "вражаючий план реформ". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Юрі Ратаса.

Зазначається, що Естонія підтримує територіальну цілісность України і готова допомогти побудувати цифрове суспільство.

"Поговорив телефоном з прем'єр-міністром Гончаруком, щоб обговорити його вражаючий план реформ для України, підтвердити підтримку Естонії територіальній цілісності України і готовність ділитися своїм досвідом, зокрема з побудови цифрового суспільства. Україна рухається швидко, важливо не втрачати терпіння", - написав естонський прем'єр.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що протягом наступних п'яти років економіка України може зрости на 40%. Він зазначив, що для цього необхідно залучити близько 50 млрд доларів інвестицій.

Крім того, голова уряду Олексій Гончарук заявив, що від легалізації грального бізнесу Україна може отримати понад 2 млрд гривень. Однак він зазначив, що сума буде залежати від того, який закон буде прийнятий Верховною радою.