Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук виключає перегляд правил надання субсидій. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, ті, хто отримує субсидію протягом цієї зими - її не втратять.



"Тим, кому призначена субсидія, протягом цього сезону її не втратять. У нас є параметри, за якими людині можуть призначити або не призначити субсидію. Звичайно, якщо людина стає таким, який отримує право на оформлення субсидій... Тим, кому призначена субсидія, - вони гарантовано її отримають. Немає проблем з коштами державного бюджету для цього", - заявив прем'єр.

Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні змінився механізм виплати субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Згідно зі змінами, тепер одержувач субсидії зможе самостійно вибирати, куди будуть перераховуватися кошти: один з уповноважених банків або виплатні об'єкти "Укрпошти" (каси у відділеннях або доставка листоношею додому). Крім того, місцева влада отримала більше можливостей для регулювання виплат субсидій.

Додамо, що в державному бюджеті на 2020 рік на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі передбачено 47,6 млрд грн, що на 7,4 млрд грн менше, ніж у 2019 році.