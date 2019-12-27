Гончарук дав прогноз щодо термінів підписання газового контракту

Українська і російська сторони підпишуть газові контракти в найближчі один-два дні. Про це на брифінгу сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

Прем'єр відмовився коментувати це питання, тому що переговори ще тривають.

"Я розумію інтерес до цієї теми, дайте нам ще якісь день-два", - сказав він.

Нагадаємо, 26 грудня представники України і Росії почали у Відні переговори по новому контракту на транзит газу.

Раніше виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив, що контракт на транзит газу через територію України можуть підписати до 27 грудня 2019 року. За його словами, 26 грудня "Нафтогаз" і "Газпром" зустрінуться, щоб остаточно узгодити умови договорів.

Зазначимо, згідно з протоколом між Україною і РФ, ПАТ "Газпром" підпише угоду з НАК "Нафтогаз України" на організацію транспортування газу через територію України. Після цього НАК "Нафтогаз України" та ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" укладуть транспортний угоду (контракт на транзит газу).

У протоколі зазначається, що сторони повинні виконати всі умови і підписати угоди між компаніями до 29 грудня 2019 року.