Гончаренко заявив, що НАБУ псує міжнародний імідж України

Фото: Олексій Гончаренко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Гончаренко переконаний, своїми діями директор НАБУ знищує важливу інституцію країни

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) вказав НАБУ на грубі порушення прав людини з їхнього боку - тиск на свідків і незаконне стеження у справі екс-нардеппа Георгія Логвинського. Своєю чергою НАБУ заявило, що продовжить справу попри рішення ЄСПЛ, що псує міжнародний імідж України.

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко на своїй сторінці в Facebook.

Гончаренко переконаний, такими діями НАБУ знищує важливу інституцію країни та створює загрозу євроінтеграційним перспективам України.

"ЄСПЛ прийняв рішення і відповів, і відповів так, як ніколи не відповідав жодній державі: НАБУ - тисне на свідків, займається незаконним стеженням. Адже базується в Страсбурзі ЄСПЛ - це орган Ради Європи з бездоганною репутацією і авторитет у всьому світі. По суті, вчора ЄСПЛ ще раз підтвердив те, що я кажу останній рік - корупціонер Ситник (він офіційно внесений до реєстру корупціонерів України) знищує цю важливу інституцію, зводячи особисті рахунки і виконуючи замовлення, включаючи політичні переслідування", - вважає нардеп.

Як уточнив Гончаренко в коментарі УНІАН, таке ігнорування прав людини, норм і принципів європейського та українського законодавств з боку НАБУ - ні до чого доброго не приведе.

"Ситник, псує ті відносини, які роками стояли українськими політиками і дипломатами з Єврокомісією та Європарламентом. Ми ж всі прекрасно розуміємо, що Європі не потрібен безвіз, а тим більше тісна інтеграція з країною, де можливий такий правовий бєспрєдєл, де ігнорують рішення найважливішої інституції - ЄСПЛ, де тиснуть на свідків, організовують нелегальні стеження і погрожують членам сім'ї суддів європейського суду. Не виключені і інші санкції проти України. Крім того, такі дії Ситника завдають удару по НАБУ, від якого бюро буде дуже важко оговтатися. Будь-яка заява в Європейський суд з прав людини тепер буде розглядатися через призму того беззаконня та ігнорування рішень європейської судової системи, які собі дозволяє пан Ситник", - додав Гончаренко.

Раніше представник Харківської правозахисної групи Євген Захаров заявляв, що Україну можуть звинуватити в тиску на Європейський суд з прав людини через незаконне стеження Національного антикорупційного бюро за суддею ЄСПЛ.

Нагадаємо, що раніше НАБУ також відмовився виконувати рішення Печерського районного суду Києва про закриття кримінального провадження як незаконного іншій резонансній справі - справі Писарука і Бахматюка. Адвокати Олега Бахматюка заявили, що будуть оскаржувати незаконні дії НАБУ в ЄСПЛ.