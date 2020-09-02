Гончаренко: ситуація з телеканалом "Прямий" є загрозою свободі слова

Фото: Олексій Гончаренко (РБК-Україна)

Нардеп звинувачує владу у тиску на телеканал

Ситуація з телеканалом "Прямий" є свідченням прямої загрози свободі слова, яка є важлива для захисту демократії в Україні.

Про це заявив народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко на засіданні комітету з питань свободи слова.

"Я вважаю, що все, що відбувається навколо телеканалу "Прямий", а це вже не перший місяць - безкінечні перевірки, якісь слідства - все це стосується чомусь одного телеканалу в державі. Я не знаю, яким ще телеканалом цікавиться ДБР", - зазначив депутат.

На його думку, очевидним є те, що механізм передачі телеканалу як арештованого майна в АРМА призводить врешті-решт до погіршення стану свободи слова в державі.

"Я вважаю, що в ситуації з телеканалом "Прямий" дуже важлива позиція комітету з питань свободи слова, хоча б з точки зору контролю за цим, відповідних звернень, щоб це вийшло на рівень парламентського контролю за дотриманням свободи слова в ситуації з конкретним телеканалом, який на мою думку, і згідно з даними моїх джерел сьогодні цілеспрямовано переслідується", - зауважив депутат.

Генеральний продюсер "Прямого" Світлана Орловська, своєю чергою, зазначила, що телеканал звернувся до комітету з питань свободи слова і інформації, бо з літа минулого року ведеться цілеспрямована атака на "Прямий".

За її інформацією, ДБР знову направило подання про проведення нових обшуків на телеканалі. При цьому вона вкотре звернула увагу, що бюро порушує процесуальні вимоги, звертаючись до Печерського суду Києва, хоча за законом має звертатись за місцем свого розташування - до Шевченківського.

Орловська також додала, що зараз Нацрада з питань телебачення і радіомовлення також стала дієвим політичним інструментом на шляху до знищення і позбавлення мовлення телеканалу "Прямий".

"Власне вже від початку року було призначено перевірки, і Нацрада, проводячи ці перевірки, розглядаючи ці питання, не спромоглася розглянути питання, яке ми виносили про переоформлення ліцензії ще в грудні минулого року. І найголовніше те, що відбудеться завтра, ми у цьому абсолютно переконані, Нацрада на засіданні збирається позбавити ліцензії на мовлення радіостанції Прямого ФМ", - розповіла вона.

Орловська зауважила, що Нацрада повністю доукомплектована командою Зеленського і тому може ухвалити відповідне рішення.

"Я вважаю, що українська влада має триматися осторонь авторитарних практик, які вона зараз здійснює. І жодне втручання в діяльність каналу є неприпустимим, чи то за допомогою ДБР, чи то за допомогою Нацради", - сказала генпродюсер телеканалу.

Нагадаємо, раніше екс-керівник слідчої групи ДБР Олег Корецький також заявляв про тиск з боку керівництва ДБР, зокрема першого заступника директора ДБР Олександра Бабікова, яке давало вказівки слідчим вжити заходів для арешту телеканалу "Прямий" як речового доказу, внаслідок чого канал мав припинити свою діяльність.