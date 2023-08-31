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Главу РГА на Прикарпатье уволили за пьянство

Фото: глава Ивано-Франковского РВА Александр Ярощук (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский уволил главе Ивано-Франковского РВА Александра Ярощука.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение главы государства.

"Уволить Ярощука Александра Анатольевича с должности председателя Ивано-Франковской районной государственной администрации Ивано-Франковской области в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины", - говорится в документе. 

Отметим, что пункт 7 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины предусматривает, что собственник или уполномоченный им орган может расторгнуть трудовой договор с работником за появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения. 

Александр Ярощук 

54-летний Александр Ярощук уроженец Ивано-Франковска. На должности председателя Ивано-Франковской РГА с марта 2021 года. Ранее он возглавлял частное предприятие "Ярко-ИФ".

В 2014 году баллотировался на выборы в Верховную раду от политической партии "Народный фронт", но не прошел.

Громкие увольнения

В июле Зеленский уволил Вадима Пристайко с должности посла Украины в Британии.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее поручение уволить всех начальников областных военкоматов.

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Владимир ЗеленскийИвано-Франковск