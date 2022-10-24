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Главу Счетной палаты подозревают в незаконном получении компенсации за жилье

Фото: Валерий Пацкан, глава Счетной палаты (facebook.com patskanvaleriy)
Автор: Сергей Пышкин

НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему народному депутату по поводу незаконного получения компенсации за жилье.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как отмечали СМИ, речь идет о действующем главе Счетной палаты Валерии Пацкане. Получение подозрения подтвердил и сам Пацкан у себя на странице Facebook. Он заявил, что "речь идет о деле многолетней давности", и подчеркнул, что будет защищать свою честь, достоинство и репутацию в установленном законом порядке.

По данным следствия, депутат VIII созыва незаконно завладел 117 тысячами гривен в рамках компенсации за жилье.

Еще в 2017 году подозреваемый подал в Аппарат Верховной рады заявление о ежемесячной компенсации стоимости аренды жилья или съема гостиничного номера. Позже следствие установило, что бывший нардеп имел собственную квартиру в новостройке на Печерске в Киеве, которая была пригодна для проживания.

"Это не помешало ему незаконно получать в течение следующих шести с половиной месяцев 117,65 тысячи грн из бюджета ВР", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что НАБУ в это время объявило в розыск бывшего главу Национального банка Кирилла Шевченко из-за дела по растрате средств "Укргазбанка".

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