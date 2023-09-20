Главному рупору Кремля в оккупированном Крыму сообщили о подозрении
Гендиректору пропагандистского медиахолдинга ТРК "Крым" сообщили о подозрении по четырем статьям. Он является главным рупором Кремля на полуострове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Автономной Республики Крым и Севастополь.
Правоохранители сообщили о подозрении генеральному директору оккупационного медиахолдинга "Телерадиокомпания Крым".
В "ТРК" входит 16 пророссийских СМИ, в частности, крупнейшие "кремлевские рупоры" временно оккупированного полуострова: "Первый крымский", "Крым 24" и другие "медиа".
Чем он занимается
На своей "должности" подозреваемый активно участвует в проведении политических и информационных мероприятий для поддержки вооруженной агрессии РФ. Также осуществляет пропагандистскую деятельность и продвигает российские нарративы, влияя таким образом на сознание жителей оккупированных территорий.
Подозреваемый распространяет материалы с призывами к насильственному изменению установленного в Украине конституционного строя и изменения границ ее государственной границы.
Фото: Коллаборант (facebook.com/prok.arkrym)
"После оккупации полуострова российскими вооруженными силами, подозреваемый занимал различные руководящие должности на телеканалах "Первый крымский", "Неаполь" и радио "Лидер". Также мужчина работал так называемым заместителем министра информации и связи Крыма", - говорится в сообщении.
Прокуратура сообщила о подозрении
Действия подозреваемого квалифицированы как:
- Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти;
- Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
- Коллаборационная деятельность;
- Оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников.
Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Telegram-канал "Крымский ветер" сообщает, что речь идет о Первом Вадиме Владимировиче.
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