Главный звездопад года: когда и как украинцам смотреть пик Персеид

В ночь на 13 августа украинцы смогут наблюдать пик одного из самых известных метеорных потоков года - Персеид. Лучшее время для наблюдений придется на вторую половину ночи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международную метеорную организацию (IMO) и NASA .

Главное: Пик звездопада: Наибольшая активность метеорного потока Персеиды придется на ночь на 13 августа. Лучшее время для наблюдений - вторая половина ночи.

Наибольшая активность метеорного потока Персеиды придется на ночь на 13 августа. Лучшее время для наблюдений - вторая половина ночи. Идеальные условия: В этом году наблюдению будет способствовать Луна - она находится в фазе тонкого серпа вдали от созвездия Персея, поэтому его свет не будет мешать видеть даже слабые метеоры.

В этом году наблюдению будет способствовать Луна - она находится в фазе тонкого серпа вдали от созвездия Персея, поэтому его свет не будет мешать видеть даже слабые метеоры. Где и как смотреть: Лучше уехать за город подальше от искусственного освещения. Телескопы или бинокли не нужны - метеоры видны невооруженным глазом.

Лучше уехать за город подальше от искусственного освещения. Телескопы или бинокли не нужны - метеоры видны невооруженным глазом. Персеид: Поток известен не только большим количеством полос света, но и яркими болидами - метеорами, которые вспыхивают в небе и оставляют заметный след.

Персеиды ежегодно активны примерно с 17 июля по 24 августа. Они возникают из-за прохождения Земли сквозь поток частиц, оставленных кометой 109P/Свифта - Туттля. Свое название метеорный поток получил от созвездия Персея, из которого, кажется, вылетают метеоры.

Когда будет пик Персеид

Максимум активности придется на ночь с 12 на 13 августа.

Вечером 12 августа можно будет увидеть около 5 метеоров в час, а к полуночи их количество может возрасти примерно до 10.

В утренние часы активность будет расти гораздо быстрее. Ожидается, что около 03:00 по местному времени количество метеоров может достигать около 40 в час при благоприятных условиях наблюдения.

В идеальных условиях Персеиды способны давать 50-100 метеоров в час. В то же время прогноз IMO на 2026 год несколько сдержаннее: по оценке экспертов, нынешняя активность потока может быть слабее средней.

Увидеть абсолютно все метеоры невозможно, поскольку радиант потока - точка, из которой они вроде бы вылетают, не поднимается достаточно высоко, чтобы в любой момент был виден весь поток.



Созвездие Персея (фото: wikipedia.org)

Помешает ли Луна

В этом году условия для наблюдения Персеид будут особенно благоприятными через фазу Луны.

5 августа Луна достигла последней четверти, а 9 августа превратилась в тонкий серп и переместилась дальше от созвездия Персея. Поэтому в ближайшую ночь его свет не должен мешать наблюдениям.

Это важно, ведь яркий лунный свет может "забивать" слабые метеоры, которые невооруженным глазом будет сложнее заметить.

Где лучше всего смотреть

Для наблюдения Персеид лучше всего выехать за пределы города - туда, где как можно меньше искусственного освещения.

Специальное оборудование не требуется: метеоры можно увидеть невооруженным глазом. Перед наблюдением следует дать глазам 20-30 минут, чтобы адаптироваться к темноте.

Если смотреть вечером, следует ориентироваться на север и северо-восток. Ближе к полуночи радиант будет подниматься выше, а после этого метеоры будут появляться в разных частях неба.

В то же время специалисты советуют не смотреть непосредственно на радиант. Лучше расположить его у края поля зрения - тогда можно будет легче отличить Персеиды от случайных метеоров.

Лучше всего наблюдать не менее часа. Активность метеорного потока неравномерна: несколько минут можно ничего не увидеть, а затем за короткое время могут появиться сразу несколько метеоров.

Почему Персеиды стоит увидеть

Персеиды считаются одним из популярнейших метеорных потоков года. Наблюдение за ними ведут уже более 2000 лет.

Особенность потока - не только в большом количестве метеоров. Персеиды также известны яркими болидами - чрезвычайно яркими метеорами, которые могут оставлять после себя светящийся след.

К тому же, наблюдать за метеорами могут не только профессиональные астрономы. Систематические наблюдения любителей также имеют научную ценность: зафиксированные время, яркость, цвет и другие характеристики метеоров помогают исследовать активность метеорных потоков.

Отметим, 12 августа, кроме пика метеорного потока Персеиды, состоится еще одно астрономическое событие - солнечное затмение. Оно будет частичным и сможет наблюдаться только в отдельных регионах Земли, в Украине его можно будет увидеть частично.