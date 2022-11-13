ua ru
Вс, 13 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На главной площади в Мелитополе исчез российский флаг (фото)

Новина українською →
Мелитополь, Воскресенье 13 ноября 2022 10:04
На главной площади в Мелитополе исчез российский флаг (фото) Фото: на главной площади в Мелитополе исчез российский флаг (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

На главной площади в Мелитополе исчез российский флаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА-Мелитополь.

"На главной площади в Мелитополе исчезла рашистская тряпка", - говорится в сообщении.

В то же время оккупанты отрапортовали, что это плановое обслуживание флагштока.

Как сообщалось, следующим городом после Херсона, который ВСУ освободят от российских захватчиков, предположительно будет Мелитополь. Военные РФ уже строят там фортификационные постройки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мелитополь
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 650 оккупантов: Генштаб обновил потери врага
ВСУ ликвидировали еще 650 оккупантов: Генштаб обновил потери врага
DAILY
ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше
Юлия Акимовакорреспондент ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше