На главной площади в Мелитополе исчез российский флаг (фото)
Фото: на главной площади в Мелитополе исчез российский флаг (иллюстрация/GettyImages)
На главной площади в Мелитополе исчез российский флаг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА-Мелитополь.
"На главной площади в Мелитополе исчезла рашистская тряпка", - говорится в сообщении.
В то же время оккупанты отрапортовали, что это плановое обслуживание флагштока.
Как сообщалось, следующим городом после Херсона, который ВСУ освободят от российских захватчиков, предположительно будет Мелитополь. Военные РФ уже строят там фортификационные постройки.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.