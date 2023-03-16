Главный пиар-форум страны PRNext: звезды в программе и тренды PR для широких масс

Оргкомитет главного пиар-события страны Международного форума PRNext, который состоится 31 марта 2023 г., обнародовал программу со списком спикеров и тем для обсуждения. Как сообщалось ранее, PRNext – новое название Международного PR-Фестиваля, проекта с 20-летней историей, который в этом году прошел ребрендинг.

Программа фактически состоит из выступлений звездных спикеров, распределенных по тематическим блокам. Форум начнут и закончат inspiring speeches от специальных гостей PRNext, жизненный путь которых круто сменила война – это, соответственно, известный актер и телеведущий Андрей Бедняков и солист группы "Антитела" Тарас Тополя.

Звездами медийного блока станут директор социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысов; руководители ведущих украинских СМИ – Елена Архипова (УНН), Юрий Гусев (Delo.ua), Анастасия Зазуляк (24 канал), Анастасия Равва ("Еспресо"), Светлана Шереметьева-Турчин (РБК-Украина); основатель мегапопулярного ТГ-канала "Труха" Максим Лавриненко; известный в Европе эксперт-международник и владелец польской компании Iris Consulting Group Олег Козерод и лауреат международной премии Knight International Journalism Awards фотокорреспондент Евгений Малолетка.

Современные кейсы по практике управления репутацией самых мощных украинских компаний представят звездные PR-профи корпоративного сектора Наталья Лехко (Head of PR HarvEast), Елена Плахова (директор по управлению репутацией группы компаний "Новая почта"), Ирина Шинкаренко, Вера Щербакова (Head of communica Ajax System – компании-производителя систем безопасности, прошедшей путь от локального до глобального бизнеса).

О технологиях и трендах креатива будет рассказывать звездная сборная из разных сфер бизнеса и стран. Уже подтвердили свои темы выступлений Евгений Кудрявченко (владелец самой титулованной отечественной вебпродакшн-студии Vintage Web Production), Клайв Роуч (международный эксперт по SMM по работе в В2В-секторе) и Игорь Блистов (маркетинг-директор и директор по инновациям компании "Кормотех") о глубоком погружении недиджитального по существу бизнеса в digital-среду). Организаторы еще ожидают подтверждения персоналий спикеров, которые будут рассказывать об AI и трендах social media.

Кульминацией форума традиционно станет церемония торжества победителей Национального рейтинга качества управления корпоративной репутацией "Репутационные АКТИВисты". Мы узнаем, какие компании даже в военное время могут похвастаться самыми эффективными системами репутационного менеджмента и лучшими PR-командами.

Председатель Оргкомитета PRNext Елена Деревянко, партнер агентства PR-Service и вице-президент Украинской PR-Лиги, так прокомментировала программу этого года: "Мы сформулировали слоган нашего проекта как Turning point. И попросили спикеров выбрать такие жизненные и профессиональные кейсы, тренды, которые будут иллюстрировать этот тезис, поэтому я уверена, что все наши бизнес и внебизнесовые звезды будут интересны как профессиональному сообществу, так и широкой общественности – всем, кто интересуется пиаром, репутацией, коммуникациями, медиа, креативными и диджитальными инструментами и т.д.

Напомним, что в этом году принять участие в PRNext впервые в истории форума можно безвозмездно, поскольку все расходы берут на себя Оргкомитет и партнеры проекта - компании "АТБ", "Новая почта", "Эпицентр", "Хенкель". Чтобы присоединиться к событию, необходимо только зарегистрироваться по этой ссылке.

Форум состоится в формате онлайн-трансляции на базе высокотехнологичной виртуальной студии с интерактивной 3D-айдентикой. Следить за новостями можно на официальной странице PRNext в сети Facebook.