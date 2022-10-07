Главный в небе. Кто такой генерал Олещук и как его авиация бьёт оккупантов

Кто такой Николай Олещук

Николай Николаевич Олещук родом из Луцка, ему 50 лет. Военное образование получил в Житомирском высшем училище радиоэлектроники противовоздушной обороны, Харьковском военном университете и Национальном университете обороны в Киеве.

Службу начал в 1994 году в городе Каменка-Бугская Львовской области в отделении боевого управления радиотехнической батареи С-300 зенитного ракетного полка ПВО.

Сначала руководил расчетом ЦВМ и цифровых вычислителей, а к 2002 году командовал зенитным ракетным дивизионом С-300.

В 2004 - 2012 занимал ряд должностей в воздушном командовании "Юг" - от замкомандира бригады по вооружению до заместителя начальника штаба в Одессе.

Затем на протяжении 4 лет был замначальника штаба Командования Воздушных Сил ВСУ в Виннице.

Участвовал в выполнении боевых задач в вооруженном конфликте с РФ на Донбассе с ноября 2014 года.

С 2016-го Николай Олещук служил в воздушном командовании "Восток" в Днепре (начальник штаба, заместитель командующего).

9 августа 2021 года назначен Командующим Воздушных сил ВСУ.

Фото: Олещук командует Воздушными силами с августа 2021 (facebook.com/kpszsu)

Имеет награды Министерства обороны Украины "За образцовую службу", "За укрепление обороноспособности". 14 октября 2021 Николаю Олещуку было присвоено звание генерал-лейтенанта.

За мужество и самоотверженные действия по защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины 26 апреля 2022 награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Заявления Олещука о вторжении РФ

Николай Олещук считает, что Воздушные силы Украины пишут свою уникальную историю в войне с Россией, а бороться с агрессором нужно только силой.

"Самый убедительный аргумент для кровожадного оккупанта – это мощный кулак и решительный отпор! Свобода и демократия должна быть хорошо вооружена!", - заявил Командующий ВС Олещук.

Он уверен, что враг не сможет взять под контроль наше небо, несмотря на все попытки. Так, оккупантам не удалось уничтожить украинскую систему противовоздушной обороны в первые дни войны. Поскольку Воздушные силы были готовы к этому сценарию, и успешно вывели из-под удара почти всю технику и людей.

Герои украинского неба

Воздушные сСилы - отдельный род Вооруженных сил Украины. Включает авиацию (бомбардировочная, истребительная, штурмовая, разведывательная, транспортная), зенитные ракетные и радиотехнические войска.

Войска ВС ВСУ несут постоянное боевое дежурство по противовоздушной обороне и выполняют боевые задания по охране воздушной границы государства.

С начала полномасштабной российской агрессии наше ПВО и военная авиация стоят на страже неба Украины. Ежедневно они совершают героические подвиги, защищая украинцев от ракетного террора и атак оккупантов.

40-я бригада тактической авиации Воздушных сил, которая защищала столицу в начале вторжения РФ, стала легендарной. "Призрак Киева" - сборный образ пилотов бригады. На ее счету только в первую неделю войны было более 20 вражеских самолетов.

Вертолетные рейды на осажденную "Азовсталь" в Мариуполе были чрезвычайно опасной операцией и стоили жизней воинам Воздушных сил.

Летчики на Ми-8 доставляли еду, воду, оружие и эвакуировали раненых с комбината. Для этого им приходилось лететь около 100 км над занятой врагом территорией, прикрытой российским ПВО и авиацией.

Вертолеты приземлялись на "пятачке" на территории постоянно обстреливаемой "Азовстали", выгружали припасы и вывозили тяжелораненых людей.

Всего было 7 миссий на "Азовсталь", из задействованных 16 вертолетов 3 Ми-8 были сбиты.

Зенитные ракетные войска Воздушных сил несут круглосуточное боевое дежурство и эффективно уничтожают воздушные цели врага.

Так, зенитная ракетная батарея "Бук М1" на Харьковщине более 6 месяцев противостояла атакам оккупантов. Около Балаклеи воины сбили вражеский вертолет, крылатую ракету, несколько самолетов и беспилотных летательных аппаратов.

Фото: командующий ВС ВСУ Николай Олещук, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командир батареи "Бук М1" Ярослав Мельник (facebook.com/kpszsu)

А на счету командира батареи Ярослава Мельника 28 поверженных целей врага: 11 боевых самолетов разных типов, 2 вертолета, 2 крылатые ракеты и 13 беспилотников. 7 августа 2022 майор Воздушных сил получил звание Героя Украины.