RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Главный экономист Китая исчез после критики в сторону Си Цзиньпина, - WSJ

Фото: президент Китая Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Главный экономист Китая Чжу Хэнпен подверг критике главу КНР Си Цзиньпина в частном чате. Сначала его задержали и отстранили от должности, а затем он вообще скрылся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Источники издания сообщают, что весной 2024 года Чжу Хэнпен сделал несколько "невежливых замечаний" о более слабой экономике Китая и завуалированно раскритиковал Си Цзиньпина в закрытом чате в китайском мессенджере WeChat.

Из-за этого против Хэнпена возбудили дело, его задержали и уволили из Института экономики при государственной Академии общественных наук Китая. Следует заметить, что там он работал 20 лет и последние 10 был заместителем директора.

Кроме того, упоминания о нем удалили из онлайн-список сотрудников в одном из центров Университета Цинхуа.

Где экономист сейчас и что с ним – неизвестно. Его имя также исчезло из списков сотрудников CASS, он не ответил на электронные письма WSJ и The Guardian, в его пекинской квартире никто не открыл дверь. Китайское ведомство, работающее с запросами медиа, не отреагировало на просьбу о комментарии.

В последний раз Хэнпен появился на публике в конце апреля - выступил на традиционной конференции по уходу за пожилыми людьми, где предложил молодым китайцам платить в пенсионные фонды их родителей (эта идея вызвала недовольство в китайском онлайн-пространстве).

Также Чжу должен выступить на научной конференции 25 мая. Однако его там не было, а в отчете после конференции Чжу не упоминали ни как докладчика, ни как участника - вместо него выступил другой человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайСи Цзиньпинь