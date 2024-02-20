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Чемпион мира-1990 Бреме умер в 63 года: он решил судьбу финала

Вторник 20 февраля 2024 10:59
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Чемпион мира-1990 Бреме умер в 63 года: он решил судьбу финала Фото: Андреас Бреме не нашел себя в тренерском ремесле (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Легендарный немецкий футболист Андреас Брема внезапно отошел в вечность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kicker.

Бывший защитник "Кайзерслаутерна", мюнхенской "Баварии", миланского "Интера", сборной Германии ушел в мир иной на 64-м году жизни. О смерти именитого футболиста объявила его партнерша Сюзанна Шефер.

Бреме давно отошел от непосредственных футбольных обязанностей. После завершения игровой карьеры в 1998 году он со временем возглавил "Кайзерслаутерн" и работал с командой в 2000-2002 гг. Далее недолго тренировал "Унтерхагинг" и был ассистентом Джованни Трапаттони в "Штутгарте".

Главный хайлайт карьеры Бреме связан с национальной командой. Именно защитник с мощным ударом стал автором единственного забитого мяча в финале чемпионата мира-1990. Там сборная Германии обыграла аргентинцев, а герой встречи реализовал пенальти на 85-й минуте.

На клубном уровне Бреме был чемпионом Германии ("Бавария", "Кайзерслаутерн") и Италии ("Интер"). В составе миланцев также завоевал Кубок УЕФА 1990/91. По итогам 1990-го занял третье место в опросе на "Золотой мяч".

К слову, ранее легендарный тренер Загалло скончался в 92 года.

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