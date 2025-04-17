Главные вызовы украинской металлургии - тарифы, дефицит лома и нехватка кадров, - СОО "Метинвеста"

Стоимость передачи электроэнергии с 2021 года выросла в 2,3 раза, тариф на транспортировку газа - в четыре раза, а железнодорожные тарифы - в 1,7-2,4 раза, напомнил Мироненко. Именно из-за высокой себестоимости (в частности энергоресурсов и логистики), которая не перекрывается ценами на экспортных рынках, находится в простое Ингулецкий ГОК.

"Неэффективность государственных монополий оборачивается дополнительными затратами для бизнеса - они просто перекладывают свои финансовые проблемы и специальные обязанности на небытовых потребителей. Это существенный вызов для нас. Нужно пересматривать эту политику и искать общий язык с государственными монополиями. Сейчас мы ведем диалог с "Укрзализныцей", которая планирует на 37% повысить железнодорожные тарифы, что в случае принятия это уничтожит национального производителя", - сказал он.

Другая проблема - дефицит лома для металлургии, которая обостряется из-за постоянного увеличения объемов экспорта этого стратегически важного сырья из Украины. В 2024 году экспорт лома вырос почти в 6 раз против 2022 года.

"Мы продаем стратегическое сырье за границу по 250 долларов за тонну, тогда как сталь - по 550-600 долларов", - подчеркнул Мироненко.

При этом, использование 1 тонны лома для производства и экспорта стали приносит Украине дополнительные 1,2 тысячи долларов валютной выручки и 15 тысяч грн налогов.

"Экспорт лома экономически невыгоден для государства. Мы должны ограничить экспорт лома, который нужен украинским металлургам для увеличения внутреннего производства стали", - считает операционный директор "Метинвеста".

Третьим самым болезненным вызовом для "Метинвеста" является дефицит кадров, который составляет 10-15% от общего количества персонала.

"Поскольку большинство работников - мужчины, это еще большая проблема, ведь сейчас только 50% из них можно забронировать. Мы трудоустраиваем людей официально, но они часто становятся ресурсом для ТЦК, что сразу их забирают в армию. Это отпугивает людей от работы на наших предприятиях. Сейчас мы ведем диалог с Министерством обороны, чтобы найти компромисс и не парализовать производство. Если не будет работать экономика, армия не будет иметь ресурсов для борьбы", - отметил он.

Напомним, "Метинвест" Ахметова включили в рейтинг крупнейших инвесторов Украины: ежегодно компания вкладывает 12 миллиардов в инвестиционные проекты в Украине. Также с начала войны компания перечислила более 50 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней.