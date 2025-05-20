Главные вызовы бизнеса - сложность планирования и подготовка к восстановлению, - "Метинвест"

"Популярное понятие корпоративной социальной ответственности кардинально трансформировалось: сейчас больше всего ресурсов мы направляем на помощь ВСУ и гуманитарную инициативу "Спасаем жизнь", которая уже помогла примерно полмиллиона украинцев. В то же время мы понемногу восстанавливаем и поддержку традиционных проектов по развитию инфраструктуры и медицины в наших регионах присутствия", - говорит Давыденко.

Он также отметил, что в условиях войны любое стратегическое планирование является чрезвычайно сложным, ведь бизнесу трудно инвестировать в Украину без гарантий безопасности, и сложно реализовывать крупные долгосрочные репутационные проекты.

"Главный вызов для нас - это неопределенность и очень высокий уровень информационного шума. Нужно показывать, что делают страна и бизнес, чтобы месседж о защите Европы и демократического общества звучал в мире мощно и согласованно - вместе с государством и компаниями, которые здесь работают. Платя значительные суммы в бюджет, мы поддерживаем экономику страны и прифронтовых регионов, обеспечиваем дополнительные ресурсы для помощи армии и восстановления инфраструктуры. Это укрепляет доверие со стороны правительства, партнеров и общественности, показывая, что на компанию можно положиться в любые времена", - подчеркнул Давыденко.

Директор департамента корпоративных коммуникаций компании напомнил, что Метинвест потерял огромное количество активов в Мариуполе и Авдеевке, приостановлена деятельность шахт в Покровске. Оставшиеся же предприятия фактически работают на линии фронта в условиях повышенной опасности.

"Несмотря на это в 2024 году металлургические предприятия компании выпустили 20 новых видов продукции. За три года полномасштабной войны "Метинвест" наладил производство около 70 новых видов продукции, а за десятилетие войны - 422 видов. Также компания уплатила 19,8 млрд грн налогов и сборов, что составляет 61% от общего объема отчислений металлургических предприятий в 2024 году. Таким образом, в прошлом году Метинвест стал крупнейшим налогоплательщиком в ГМК Украины", - резюмировал Давыденко.

Напомним, ранее "Метинвест" Рината Ахметова вошел в рейтинг лучших работодателей Украины за ветеранскую программу. Также компания получила награду в номинации "Место для героев", где принимались во внимание программы ветеранских сообществ и забота о ветеранах: по данным Korn Ferry, на компанию приходится почти треть ветеранов, вернувшихся к работе на предприятия крупного бизнеса. Это делает "Метинвест" лидером среди компаний, трудоустраивающих ветеранов.