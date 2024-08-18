Главная пропагандистка КНДР. Что известно о возможной преемнице Ким Чен Ына

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"Милая принцесса" и любимица семьи

Ким Е Чжон 36 лет, она является частью правящей династии Северной Кореи. Внучка первого главы КНДР Ким Ир Сена, младшая дочь второго руководителя страны Ким Чен Ира и сестра нынешнего верховного лидера Ким Чен Ына.

Первые годы жизни Е Чжон прошли в Пхеньяне. Как младший ребенок, она была любимицей семьи. Девочку называли "милой принцессой", а на семейных ужинах она всегда сидела рядом с отцом.

В 8 лет уехала в Швейцарию, где училась вместе со своими двумя братьями в бернской частной школе. Во время пребывания в Европе особенно сблизилась с Ким Чен Ыном.

После возвращения в КНДР училась в Университете Ким Ир Сена по специальности "информатика".

Королева пиара

В 21 год девушка начала деятельность в Трудовой партии Кореи. Ким Е Чжон присоединилась к команде отца, сопровождала его в поездках и на официальных мероприятиях, но ее присутствие особо не афишировалось. Все внимание было приковано к наследнику на тот момент уже больного главы КНДР – его сыну Ким Чен Ыну.

После смерти отца Е Чжон стала одной из ближайших соратниц Ким Чен Ына в переходный период. Она отвечала за расписание своего брата, организовывала маршруты его поездок и меры безопасности.

Фото: cестра Ким Чен Ына является "вторым лицом" в государстве (wikimedia.org)

В 2014 году Ким Е Чжон была назначена заместителем директора Департамента пропаганды и агитации, но некоторое время фактически руководила этим ведомством. Для женщины в государственном аппарате эта должность раньше считалась недостижимой.

В ее обязанности вошло управление культурной и информационной политикой Северной Кореи.

Отметим, Департамент пропаганды и агитации отвечает за ежедневную работу и назначение персонала в Бюро руководства публикациями (контролирует репортажи и публикацию новостей), Центральную комиссию по телерадиовещанию, киностудии и творческие труппы. Департамент также руководит политическим образованием, регулярными мероприятиями по идеологической подготовке и общественными мероприятиями.

Ким Е Чжон называют главной пропагандисткой КНДР. Она работала над развитием "имиджа" своего брата по модели культа личности деда Ким Ир Сена – "великого лидера" и "вечного руководителя".

Е Чжон приписывают организацию всех крупных публичных мероприятий в Северной Корее. Она поощряла своего брата воплотить образ "доброжелательного человека из народа". Вдохновила его посещать школы, дома простых корейцев, кататься на аттракционах на ярмарках.

Как писало BBC, Ким Е Чжон стала северокорейской "королевой пиара".

"Она формирует имидж брата и, соответственно, руководит формированием образа своей страны в медиа", – говорилось в одном из материалов издания.

Политическая карьера Ким Е Чжон

Будучи заместителем директора Департамента пропаганды, Ким Е Чжон также возглавила отдел партии, который отвечает за финансирование армии КНДР.

В 2017 году была назначена кандидатом в члены Политбюро – высшего органа принятия решений.

На международной арене имя сестры Ким Чен Ына стало широко известно на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Фото: Ким Е Чжон (крайняя справа в верхнем ряду) на Олимпиаде-2018 (wikimedia.org)

Это был первый визит представителя династии Ким в Южную Корею после войны 1950-1953 годов, что ослабило межкорейскую напряженность.

Ким Е Чжон называли лицом диалога Северной и Южной Кореи до очередного ухудшения отношений в 2020-м, когда она превратилась в громкого критика президентского офиса Сеула.

Е Чжон продолжала дипломатическую работу, сопровождая брата на международных переговорах. Она присутствовала на Сингапурском саммите Северная Корея – США в 2018 году и на саммите Северная Корея – США в Ханое в 2019 году, где состоялись встречи Ким Чен Ына с главой Белого дома Дональдом Трампом и лидером КНР Си Цзиньпином.

Фото: Ким Чен Ын и Ким Е Чжон на встрече с Дональдом Трампом в 2019 (twitter.com/photowhitehouse)

В 2019 году Ким Е Чжон была избрана в Верховное народное собрание. В том же году ее ненадолго исключили из партийного политбюро, но в 2020 возобновили. Это совпало с болезнью и исчезновением из публичного пространства Ким Чен Ына.

В то время СМИ начали распространять информацию, что Е Чжон заменит брата на должности верховного лидера. В разведке Южной Кореи заявляли, что Ким Чен Ын передал родственнице часть своих полномочий.

Впоследствии глава КНДР вернулся к работе, а в 2021 году Ким Е Чжон вошла в состав Государственной комиссии по делам Северной Кореи – конституционный высший политический орган страны. На сегодня она является "вторым человеком" во власти после Ким Чен Ына и главным цензором ​​КНДР.

На фоне проблем со здоровьем Ким Чен Ына, его сестру и сейчас называют одной из возможных преемниц, но также рассматривается кандидатура дочери "верховного лидера" Ким Чжу Э. Ей всего 12 лет, при этом в последнее время девочка все чаще появляется вместе с отцом на некоторых мероприятиях.

Скандальные высказывания сестры диктатора

На фоне протестов правительства Южной Кореи против военных учений КНДР в 2020-м Ким Е Чжон сравнила заявление президента соседней страны Мун Чже Ина с "испуганным собачьим лаем".

Она призвала его "закрыть рот" после того, как Южная Корея предложила КНДР экономическую помощь в обмен на ядерное разоружение в 2022 году.

"Никто не променяет свою судьбу на кукурузный жмых", – заявила она.

Сестра диктатора описывала президентский офис Сеула как "обгоревшего ребенка, который боится огня".

В нескольких заявлениях она угрожала Южной Корее применением ядерного оружия, если та "выпустит хотя бы одну пулю по территории Северной Кореи".

Во время пандемии коронавируса Ким Е Чжон обвинила Сеул во вспышке заболеваемости в КНДР и угрожала "смертельной местью".

Также она отрицательно высказывалась о новоназначенном на тот момент президенте США Джо Байдене, называя его "стариком".

В ответ на учения Южной Кореи и США в 2021 году Е Чжон выступила с угрозой:

"Если она (новая администрация Белого дома, – ред.) хочет спать спокойно в течение следующих четырех лет, ей лучше воздержаться от того, чтобы вызвать скандал на первом же шаге", – заявляла она.

Фото: Ким Е Чжон ведет агрессивную информполитику (wikimedia.org)

Сестра северокорейского диктатора не обходит вниманием развязанную Россией войну и комплементарно высказывается в адрес государства-агрессора, с которым КНДР наращивает военное сотрудничество.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Ким Е Чжон восхищалась "героизмом российской армии" и пообещала, что КНДР будет вечным союзником для России и будет стоять с российскими оккупантами "на одном поле боя".

"Какими бы злобными ни были империалистические союзники, они никогда не смогут сломать героический дух российской армии и народа с его высоким патриотизмом, упрямством и сильным духом", – подчеркнула она.

По мнению Е Чжон, США и Запад якобы не имеют права помогать Украине, поскольку таким образом "разрушают мир во всем мире, а также региональную стабильность".

Кроме того, она заявила, что официальные лица Украины "неоднократно открыто проявляли свои ядерные амбиции", а также обвинила украинские власти в "мании величия относительно способности победить Россию".

При подготовке использовались следующие источники: публикации Reuters, BBC, СNN, Guardian, 38 North, KCNA Watch, Wikipedia.