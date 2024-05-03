Главе Мариупольского порта сообщено о подозрении в многомиллионной растрате
Исполняющему обязанности директора Мариупольского порта сообщено о подозрении в растрате 11,6 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Донецкой областной прокуратуры.
Что случилось
В феврале 2022 года между "Мариупольским морским торговым портом" и обществом с ограниченной ответственностью был заключен договор о дополнительных работах по строительству специализированного перегрузочного комплекса зерновых грузов.
После начала полномасштабной войны исполняющий обязанности директора порта оплатил подрядной организации не отработанные договором средства.
"Доподлинно зная, что строительство на предприятии в условиях активных боевых действий не будет проводиться, чиновник дал указания подчиненным работникам готовить фиктивные документы. При этом их оформляли "задними числами" - уже после окончания сроков действия договора", - добавляет прокуратура.
С октября по декабрь 2022 года подрядчик незаконно получил от госпредприятия более 11,6 млн гривен.
Что угрожает
Исполняющему обязанности директора Мариупольского порта сообщено о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенной в условиях военного положения, в особо крупных размерах.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 2 мая, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о подозрении действующему народному депутату Украины о подозрении в незаконном обогащении более чем на 11 млн гривен. Согласно данным издания, речь идет об Андрее Клочке.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.