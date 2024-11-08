Главы громад просят президента оставить в местных бюджетах реверсную дотацию

Глава Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко поддержал сельских, поселковых и городских голов, которые подписали обращение.

"Председатели крупных и маленьких громад обратились к президенту Украины о сохранении средств реверса в местных бюджетах. И это правильно – работать вместе, усиливать друг друга, находить совместные решения. У Киева реверса нет. Нет и 64% НДФЛ в киевском бюджете, только 40%. Но я тоже присоединяюсь к своим коллегам и прошу оставить в доходах громад средства реверса, 64% и единого налога", - заявил Виталий Кличко.

Эти деньги позволят защитить граждан Украины от стремительного роста тарифов или срыва отопительного сезона, от блекаутов и отсутствия критического медицинского обеспечения, заявляют в АГУ.

В сообщении говорится, что проектом Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" предполагается изъять из доходов бюджетов громад средства реверсной дотации. Речь идет о 189 громадах и общей сумме 12,9 млрд грн.

В АГУ отмечают, что народные депутаты Украины выступают против позиции правительства. Бюджетными выводами Парламент поручил Кабмину определиться с целесообразностью неосуществления в 2025 году передачи реверсной дотации из бюджетов местного самоуправления в государственный бюджет. Кроме того, о сохранении средств реверса в бюджетах громад к Вице-премьер-министру по восстановлению Алексею Кулебе обратились 68 народных избранников.

Руководители громад в обращении к президенту Украины также обосновали необходимость сохранения средств реверса в местных бюджетах и предложили источник для этого в проекте Государственного бюджета - безосновательно увеличенную на следующий год дополнительную (не базовую) дотацию.

"Все мы поддержали План победы Украины и делаем все для нашей общей Победы. Для Плана стойкости нужны сильные громады и сохранение средств реверсной дотации в местных бюджетах – только так мы сможем совместно усилить Украину и обеспечить максимальное единство внутри государства", - говорится в обращении.

Ассоциация городов Украины направила обращение президенту Украины и совместно с громадами всей Украины делает все для сохранения в местных бюджетах реверса, единого налога и 64% НДФЛ, говорится в сообщении на сайте АГУ.

Ранее сообщалось, что народные депутаты Украины из всех фракций и групп Верховной Рады подписали обращение к вице-премьер-министру по восстановлению Украины – министру развития громад и территорий Алексею Кулебе о сохранении реверсной дотации и 64% НДФЛ в бюджетах громад.