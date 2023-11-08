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Глава Ровенской ОВА может возглавить Фонд госимущества, - Арахамия

Фото: глава Ровенской ОВА Виталий Коваль (facebook.com)
Автор: Мария Кучерявец

Верховная рада в ближайшее время может назначить главу Фонда государственного имущества Украины. Им может стать действующий глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.

"Еще одно кадровое назначение недели - новый глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ). Кандидат - глава Ровенской ОВА Виталий Коваль. Надеюсь все успеем", - написал Арахамия.

Фонд госимущества ранее возглавлял Умеров

Отметим, что ранее в должности главы Фонда государственного имущества Украины был Рустем Умеров. Но 4 сентября он подал заявление об отставке, а уже на следующий день Верховная рада уволила его с этой должности. После чего Умеров стал министром обороны Украины, а место руководителя Фонда госимущества осталось вакантным.

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ФГИУРовенская областьВерховная рада