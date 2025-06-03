Глава налогового комитета ВР выступил за валютную либерализацию Нацбанка

Такое заявление прозвучало в ответ на комментарии представителей бизнеса относительно того, что существующие валютные ограничения, установленные Нацбанком, ограничивают способность привлекать инвестиции, в том числе - на проекты по энергоэффективности. Также это делает невозможным выплату крупным бизнесом своих кредитов.

"Валютные ограничения сейчас снять невозможно, ведь платежный баланс наш отрицательный. Но я согласен, что Национальный банк может устанавливать те или иные валютные ограничения с запасом. И возможно, повышая риск, приближать ограничения к потребностям бизнеса. Мы его также к этому призываем, бесспорно, не давя на регулятора", - отметил Гетманцев.

Напомним, ранее соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный заявил, что наличие валютных ограничений негативно отражается на инвестиционном климате, ведь инвесторы не хотят вкладывать деньги и предоставлять займы, не имея никаких прогнозов по их возврату.

В свою очередь, глава Нацбанка Андрей Пышный заявил, что НБУ будет двигаться по стратегии валютной либерализации.