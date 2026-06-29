Глава одного из ключевых портов ЕС призвал отложить запрет на российский газ, - FT

Руководитель испанского порта Бильбао Иван Хименес заявил, что импорт российского СПГ нужно постепенно сокращать, однако сделать это "одним днем" невозможно.

По его словам, резкий отказ от российского газа может сделать Европейский союз излишне зависимым от поставок из США.

"Я считаю, что сейчас не пора прекращать поставки газа из России, поскольку это может стать очень проблематичным вопросом для Европейского Союза, - подчеркнул Хименес. - Нам нужна большая устойчивость".

Он также обратил внимание, что импорт российского СПГ в ЕС в последнее время снова вырос на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Кроме того, по словам руководителя порта, российский газ обычно дешевле американского, поэтому импортеры пытаются ввезти его как можно больше до вступления в силу запрета.

В то же время, правительство Испании поддерживает планы Евросоюза. Министр энергетики Сара Аагесен Муньос заявила, что нынешнее увеличение импорта российского СПГ "является временным, и мы понимаем, что оно связано с логистическими операциями в изменяющихся и очень нестабильных условиях по ценам".

По ее словам, Европа должна полностью отказаться от российского газа с 1 января 2027, как и предусматривает план Еврокомиссии.

"Я подчеркиваю: да, мы считаем, что это возможно, и с 1 января Европа должна полностью отказаться от российского газа", - добавила она.

По данным FT, основная часть российского газа поступает в Европу в виде СПГ из проекта "Ямал СПГ". В то же время, доля американского сжиженного газа в импорте ЕС выросла с 6% в 2021 году до 29%, что сделало США вторым по величине поставщиком после Норвегии.