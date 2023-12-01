Глава ОБСЕ об исключении России из организации: дебаты пока исчерпаны

Дебаты о возможном исключении России из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе исчерпаны на данный момент.

Об этом заявил глава ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на infobae .

"Я думаю, что эти дебаты исчерпаны, по крайней мере, до этого момента", - подчеркнул Османи, комментируя возможное исключение России из организации.

Он объяснил, что есть два аргумента, которые препятствуют такому решению. Один юридический, который требует, чтобы 56 из 57 членов поддержали исключение России, и другой политический, поскольку многие члены организации считают ее форумом для диалога между странами, которые не мыслят одинаково.

Несмотря на то, что ОБСЕ принимает все свои решения консенсусом, существует так называемая формула "консенсус минус 1", которая применяется в случаях серьезных нарушений принципов ОБСЕ и которая на сегодняшний день использовалась только один раз - в случае с Югославией в 1991 году.

"Но мы думаем, что сейчас этот принцип не сработает, поскольку внутри ОБСЕ существуют разные мнения", - сказал Османи.

Исключение России даже с учетом такой формулы невозможно, поскольку членом организации также является Беларусь.

Что предшествовало

Напомним, Россия прямо влияет на важные решения внутри ОБСЕ. К примеру, она вместе с Беларусью не дала Эстонии председательствовать в организации.

Страна-агрессор продолжает оставаться частью ОБСЕ, несмотря на то, что уже почти два года продолжает захватническую войну против Украины.

Недавно на заседание ОБСЕ допустили министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Это переросло в скандал - некоторые участники бойкотировали выступление российского чиновника.

Более детально об этом можете узнать в материале РБК-Украина.