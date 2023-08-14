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Глава НКЦБФР: государство должно построить благоприятные условия, чтобы оперировать биржей в Украине

Фото: глава НКЦБФ Руслан Магомедов (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

В Украине следует рассмотреть возможность уменьшения государственной доли в Национальном депозитарии Украины и Расчетном центре, чтобы туда пришел частный капитал, который будет заинтересован в развитии этих институций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Нацкомиссии по ценным бумагам Руслана Магомедова в интервью Liga.

"Мы должны создать прибыльную бизнес-модель биржевого клирингового холдинга в Украине, чтобы это стало путем для комфортных условий движения капитала западных и отечественных инвесторов. В этот процесс мы хотим привлечь международного партнера и его опыт именно для проектирования такой технологической модели в Украине", - подчеркнул Магомедов

Также, по его мнению, государство должно построить благоприятные условия, в первую очередь законодательные и регуляторные, чтобы создавать и оперировать биржей в Украине стало выгодно и интересно.

"Надо рассмотреть возможность уменьшения государственной доли в Национальном депозитарии Украины и Расчетном центре, чтобы туда пришел частный капитал, который будет заинтересован в развитии этих институций. Крайне важно начинать все процессы именно сейчас. И это понимает правительство", - добавил он.

По его словам, рабочие коммуникации и встречи в этом направлении продолжаются постоянно.

"Недавно было учредительное заседание именно о стратегическом видении, на котором присутствовало Министерство экономики, Офис президента, Нацбанк, Фонд государственного имущества и другие, в ходе которого мы договорились проводить такие встречи на регулярной основе. И это важно. Я считаю, что этот диалог возобновили достаточно своевременно и наша продуктивная встреча была полезна всем участникам", - резюмировал Магомедов.

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Государственная комиссия ценных бумаг и фондового рынка