Глава НБУ сделал заявление о курсе доллара в 2024 году

Как отметил Пышный, с начала войны НБУ был вынужден зафиксировать официальный курс (сначала 29,25 грн/доллар, с июля 2022 года - 36,6 грн/доллар). Это приводило к множественности курсов: официальный, курс межбанковского рынка, курс серого рынка, курс в обменных пунктах.

При этом наличный курс постоянно двигался. Глава НБУ напомнил октябрь 2022 года, когда официальный курс был 36,6, а обменники продавали доллар по 41-42 гривны.

"Если эта разница существенная, возникает арбитраж, спекуляции и невозможность обеспечить курсовую устойчивость и, что немаловажно, формировать ожидания стабильности", - сказал он.

Пышный отметил, что одной из задач НБУ было убрать множественность курсов. Соответственно, НБУ с октября отказался от фиксации курса и перешел к управляемой гибкости курса.

"НБУ будет присутствовать на валютном рынке и сглаживать чрезмерные и опасные колебания", - сказал он, отметив, что люди получили право выбора: покупать доллар, который может как вырасти, так и упасть, или оставлять сбережения в гривневых активах, дающих значительный доход.

Пышный пояснил, что НБУ традиционно не дает прогноз по курсу доллара "но декларирует, что будет эффективно обеспечивать мандат ценовой стабильности и курсовой устойчивости".