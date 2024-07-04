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Глава НБУ подтвердил планы ввести лимиты для переводов с карты на карту

Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины введет ограничения для перевода с карты на карту. В настоящее время проводятся обсуждения этого вопроса с волонтерами.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания финансового комитета Верховной Рады .

"Сейчас у нас продолжается фаза обсуждения этого вопроса с волонтерами. Мы хотим, чтобы политика, которую НБУ реализует в этом непростом с точки зрения общественного восприятия вопросе, была максимально понятна и воспринималась теми, кто сегодня испытывает определенную тревогу по этому решению", - сказал Великолепный.

По его словам, представители НБУ "сейчас во второй итерации обсуждения с волонтерской средой, собираем их позиции, анализируем".

"Но мы тверды в своем намерении найти решение этой непростой, но опасной проблемы", - сообщил глава НБУ

 

Как сообщало РБК-Украина, НБУ дорабатывает проект решения, предусматривающий лимиты на выходные операции "с карты на карту". Обсуждается вариант лимитов - не более 30 операций и до 100 тысяч гривен в месяц в одном банке.

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