Глава НБУ назвал условие для финансового краха России

Санкции Запад работают, и уже скоро центробанк РФ начнет печатать рубли для покрытия дефицита бюджета. Это запустит спираль, которая приведет к финансовому краху.

По его словам, десятый пакет санкций Европейского Союза очень мощный, как и очередная волна санкционного давления, введенная Соединенными Штатами. Поэтому в следующем полугодии центральный банк РФ должен будет прибегнуть "к покрытию бюджетного дефицита Российской Федерации за счет печати денег".

"Это запускает спираль. Эта спираль приведет Россию к экономически финансовому краху, а политический режим Путина к банкротству", - добавил Пышный.

Глава НБУ сообщил, что на Западе заблокировано от 300 до 350 млрд долларов средств центрального банка РФ. "Я бы к этому еще добавлял заблокированные активы российских олигархов, которые являются прямыми соучастниками этой войны и теми бенефициарами путинского режима и теми, кто его поддерживает и продолжает финансировать. Следовательно, они должны понести соответствующую ответственность, в том числе материальную", - сказал он. .

Пышный отметил, что десятый пакет санкций ЕС предусматривает очень важную норму. "Он предусматривает введение отчетности: какие именно активы, принадлежащие России или российским олигархам, иммобилизованы, заблокированы и могут быть использованы для соответственно формирования фонда репараций. Эта отчетность вводится, и уже в ближайшее время мы будем не гадать, а оперировать четкими, конкретными цифрами и понимать, каким образом эти суммы могут быть доступны для наполнения Фонда восстановления Украины", 0 сказал он.

Глава НБУ также сообщил, что все средства России, заблокированные на Западе, рассматриваются "как компонент фонда репараций, за счет которого и должна восстанавливаться Украина".