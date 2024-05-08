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Глава НБУ назвал цену отмены валютных ограничений

Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Последний пакет отмены валютных ограничений, введенный Национальным банком в начале мая, обойдется в 5,5 млрд долларов.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью в эфире телемарафона.

"Решение действительно будет иметь соответствующую цену. Мы рассчитываем, что это будет на уровне около 5,5 млрд долларов", - сказал он.

По его словам, НБУ не ожидает, что это решение определенным образом или негативно повлияет на макрофинансовую стабильность, наоборот в среднесрочной перспективе оно откроет дополнительные возможности для протока инвестиционного капитала.

Пышный сообщил, что НБУ шел к этому пакету валютных смягчений почти год. Сейчас открылось окно возможностей, поскольку были решены вопросы международной помощи, инфляция значительно снизилась, а резервы на максимуме и обеспечивают курсовую устойчивость.

В НБУ надеются, что бизнес, который настаивал на возможности валютной либерализации, воспользуется этим не для того, чтобы вывести соответствующие средства, а для того, чтобы создать дополнительные возможности для того, чтобы создать возможность привлечь в Украину частный капитал.

"Нам необходимо, чтобы бизнес воспользовался этой возможностью максимально ответственно. Экспортная выручка должна поступать в Украину. Она не должна оставаться за границей, а с нашей стороны будут ужесточены еще больше требования по валютному контролю и контролю за возвратом экспортной выручки. Любой непроизводительный отток капитала со стороны Национального банка будет сразу предметом достаточно жесткой реакции", - сказал он.

Пакет либерализации

Как сообщил Пышный, ключевая цель этих смягчений - дать дополнительные возможности для восстановления и стимулирования.

"Мы рассчитываем на то, что это позволит привлечь дополнительный частный капитал в украинскую экономику инвестиционный капитал, ведь мы даем возможность провести репатриацию новых дивидендов. Дивиденды, которые будут созданы в 2024 году по результатам 2024 года, могут выводиться из Украины", - сказал он.

Такая же ситуация с обслуживанием старых долгов - дает возможность,  возможность обслуживать старые обязательства.

"Да, это лимитированная возможность она предполагает не погашение всего долга, а частичное погашение долга, но это открывает огромное окно возможностей для того, чтобы провести очень эффективные, построенные на взаимном понимании ситуации, переговоры с кредиторами украинских предприятий для проведения реструктуризации внешней задолженности", - сказал глава НБУ.

По его словам, НБУ также фактически снимает какие-либо ограничения на проведение расчетов за импорт услуг.

 

Напомним, НБУ с 4 мая внедрил самый большой пакет смягчения валютных ограничений с начала войны. Он касается только бизнеса, а не населения.

Кроме того, глава НБУ Андрей Пышный анонсировал следующий пакет отмены валютных ограничений. В то же время, никаких временных рамок НБУ не ставит.

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