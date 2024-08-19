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Глава дисциплинарной комиссии НАБУ должен быть отведен из-за предвзятости, - Углава

Фото: глава дисциплинарной комиссии НАБУ должен быть отведен из-за предвзятости (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Первый заместитель Директора НАБУ Гизо Углава сегодня, 19 августа, подал в Дисциплинарную комиссию НАБУ заявление об отводе председателя Комиссии Виктора Прудковских из-за его предвзятости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Гизо Углавы.

"Совет общественного контроля при НАБУ (РГК) в июне этого года на основании распространяемых заинтересованными лицами слухов безапелляционно заявил, что я причастен к разглашению информации и меня нужно уволить из НАБУ. Выводы были сделаны "без суда и следствия", - заявил Углава.

По его словам, Виктор Прудковских, член РГК при НАБУ предыдущего и нынешнего созыва и один из членов Дисциплинарной комиссии НАБУ, поддержал это безосновательное, бездоказательное заключение (усматриваемое по его реакции на публикацию в ФБ).

То есть лицо, назначенное председателем Дисциплинарной комиссии, имеет заранее сформированное мнение относительно результатов рассмотрения служебного расследования еще до того, как его материалы рассмотрены Дисциплинарной комиссией НАБУ.

"Стоит отметить, что я почти два года работал с Виктором Прудковским в Дисциплинарной комиссии, и был свидетелем того, как он всегда тщательно придерживался процедур и принципов справедливости. Именно поэтому я искренне надеюсь, что он понимает важность беспристрастности в этом процессе. Во избежание возможности манипулирование при вынесении всей комиссией решения, настаиваю на отводе Виктора Прудковских", - отметил Гизо Углава.

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НАБУ