Глава дисциплинарной комиссии НАБУ должен быть отведен из-за предвзятости, - Углава

"Совет общественного контроля при НАБУ (РГК) в июне этого года на основании распространяемых заинтересованными лицами слухов безапелляционно заявил, что я причастен к разглашению информации и меня нужно уволить из НАБУ. Выводы были сделаны "без суда и следствия", - заявил Углава.

По его словам, Виктор Прудковских, член РГК при НАБУ предыдущего и нынешнего созыва и один из членов Дисциплинарной комиссии НАБУ, поддержал это безосновательное, бездоказательное заключение (усматриваемое по его реакции на публикацию в ФБ).

То есть лицо, назначенное председателем Дисциплинарной комиссии, имеет заранее сформированное мнение относительно результатов рассмотрения служебного расследования еще до того, как его материалы рассмотрены Дисциплинарной комиссией НАБУ.

"Стоит отметить, что я почти два года работал с Виктором Прудковским в Дисциплинарной комиссии, и был свидетелем того, как он всегда тщательно придерживался процедур и принципов справедливости. Именно поэтому я искренне надеюсь, что он понимает важность беспристрастности в этом процессе. Во избежание возможности манипулирование при вынесении всей комиссией решения, настаиваю на отводе Виктора Прудковских", - отметил Гизо Углава.