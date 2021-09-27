ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В "Голосі" заявили про спроби фальсифікації стенограми засідання по законопроекту про олігархів

Новость на русском →
Київ, Понеділок 27 вересня 2021 14:35
В "Голосі" заявили про спроби фальсифікації стенограми засідання по законопроекту про олігархів Фото: голова фракції "Голос" Ярослав Железняк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталія Гурковська

В Верховній раді намагаються сфальсифікувати стенограму засідання, щоб виправити правову колізію, допущену в результаті поспішного голосування за проект закону №5599 про олігархів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови парламентської фракції "Голос" Ярослава Железняка.

"Замість тріумфу від прийняття свого "флагманського" закону влада вже три дні намагається пояснити, що ж там прийняли, і заднім числом виправити і текст, і стенограму. Відповідальні за голосування знаходять вже 10-у версію, чому "Рафік ні в чому не винен", - повідомив Железняк.

Нардеп наголосив, що представники монобільшості виправдовують спроби підробити результати голосування "революційною необхідністю".

"І можна скільки завгодно розповідати про «революційну необхідність», але цю необхідність повинні підтвердити своїми підписами люди. Наприклад, працівники апарату Ради. Вони вже за 30 років спостерігали таких революціонерів сотнями. І, на відміну від багатьох у владі, знають, що політика і політики дуже швидко змінюються, а у правоохоронних органах все бачать (та і відео трансляції є). Тож "революційну необхідність" якось не дуже сприймають як аргумент для підробки документів", - зазначив Железняк.

Лідер "Голосу" пояснив, що правова колізія стала наслідком грубого порушення регламентних процедур, які були допущені при голосуванні за цей законопроект.

Як повідомлялося, раніше в "Голосі" проаналізували всі пропозиції щодо зміни витрат в бюджет-2021.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ярослав Железняк
NEWS
Кабмін призначив нове правління "Нафтогазу"
Кабмін призначив нове правління "Нафтогазу"
DAILY
Німеччина без Меркель. Чим закінчилися вибори в бундестаг і чого чекати Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Німеччина без Меркель. Чим закінчилися вибори в бундестаг і чого чекати Україні