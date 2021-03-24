"Голос": дотримання рішень партії обов'язкове для всіх

"Ми переконані, що в нашій партії рішення мають прийматися разом, а їх дотримання - обов'язкове для всіх. Виключень не буде, бо від цього залежить наша ефективність та виконання нашої програми", - йдеться у зверненні.

У зверненні також йдеться, якщо раніше "Голос" був тільки фракцією у Верховній раді, то зараз це - ще 21 регіон, 350 депутатів місцевих рад, тисячі партійців та прихильників. Тому питання виконання процедур та партійної дисципліни стало критичним, як ніколи.

"Однакові принципи діють і у Верховній раді, і у Київраді, і у радах Львова, Черкас, Добропілля та інших міст. Дискусія всередині фракції та між партійцями повинна бути конструктивною. Всі члени партії, незалежно від посади або статусу, мають працювати на спільні цінності, аби це давало конкретний результат", - зазначають в "Голосі".

Нещодавня ситуація у фракції Верховної ради - прецедент порушення партійної і фракційної дисципліни, говорять в партії.

"Політична рада не могла не відреагувати на ситуацію, що склалася в залі ВРУ 16 березня 2021 року і засудила спільне голосування частини фракції "Голос" у Верховній раді разом з представниками більшості від "Слуги народу" та олігархічних груп. Також відповідно до процедур статуту партії політрада звернулася до Контрольно-ревізійної комісії партії з проханням надати оцінку цьому інциденту та дослідити причини і обставини голосування членів фракції. Заяви окремих членів фракції щодо їх виключення з партії є такими, що не відповідають дійсності", - підкреслили в "Голосі".

В парії вважають цю ситуацію ознакою наступного етапу розвитку організації, коли всі її члени мають усвідомити універсальність правил та процедур, що забезпечують ефективність та монолітність партії.

"Ми звертаємося до кожного партійця і прихильника партії та запевняємо: ми вірні нашим принципам та цінностям з якими прийшли до політики. Ми сподіваємось, що керівництво і депутати фракції у Верховній раді зроблять висновки з цього інциденту та надалі залишатимуться вірними партійній ідеології та фракційній дисципліні. Як партія ми зробимо все, щоб налагодити комунікацію всередині фракції та зберегти її монолітність. Ми розраховуємо, що фракція у Верховній раді розуміє свою високу відповідальність", - резюмували в "Голосі".