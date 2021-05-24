"Голос" розробляє економічну стратегію для України, - Рудик

На її думку, якщо влада не повернеться на шлях реформ, то чергова зміна міністрів не дасть ніяких суттєвих результатів. У першу чергу країна має подолати наслідки коронавірусної кризи, а після цього зосередитися на розвитку сучасної технологічної економіки, наголосила Рудик.

"На сьогодні ключове завдання влади та всіх політичних сил в Україні - повернути країну до нормального життя, захистити безпеку, здоров'я українців, їх економічні інтереси. Перший етап - подолання кризи. Для цього необхідна організація безперервної масової вакцинації, чого ми очікуємо від нового міністра охорони здоров'я. Країна чекає на програму боротьби зі зростаючим безробіттям та реальної підтримки бізнесу - це завдання Любченка (новий міністр економіки, - ред.), уряд і влада в цілому мають системно працювати над реформами. Президент та його офіс мають зосередитися на обороноздатності країни та захисті від Росії", - заявила депутат.

Рудик підкреслила, що країна має перейти від виживання до розвитку.

На її думку, Україна має повернутися на шлях системних реформ в економіці, провести судову реформу, гарантувати захист прав інвесторів, підприємців та працівників.

"Це дозволить повернутися до економічного зростання. Тільки системні реформи допоможуть перейти до розвитку та завершити епоху бідності та виживання. Випадкові та популістичні рішення не допомагають щось реально змінити. У травні наша партія розпочала системну роботу з розробки економічної стратегії для України разом із провідними експертами в економіці та бізнес-асоціаціями. Ми маємо добре розуміти, що робити з економікою сьогодні, завтра, через п'ять років. Наша мета - технологічний та інноваційний розвиток країни", - розповіла Рудик.

При цьому лідер "Голосу" підкреслила, що вже зараз країна має можливість почати працювати над економічним розвитком.

"У першу чергу ми маємо оптимізувати податкову систему, знизити тиск на підприємців та працівників. Зменшення податків на працю дозволить вивести економіку з тіні. Наступні складові економічної політики "Голосу" - зменшення тиску бюрократів на бізнес, скорочення кількості перевірок та дозвільних документів. Цей курс має бути продовжено. Нарешті дуже важливо відновити довіру до України наших міжнародних партнерів - ЄС, США, МВФ, Світового банку. Без цього Україна не отримає інвестицій, необхідних для відновлення економічного розвитку", - резюмувала Кіра Рудик.