"Голос" ініціював звернення до Кабміну через невиплату зарплат освітянам

За грудень 2020 року освітяни в Острозькій ОТГ досі не отримали зарплату через те, що з ліквідованої районної ради передали ОТГ освітні заклади із заборгованістю. Борг становить понад 2 млн грн, однак в бюджеті Острозької ОТГ не передбачені кошти для боргів за 2020 рік.

"Зараз уже травень, а люди і досі не отримали чесно зароблених за грудень коштів. Територіальною реформою частина районних держадміністрацій та районних рад були ліквідовані, зокрема й Острозька РДА та Острозька райрада, однак механізму передачі всіх повноважень ніхто до кінця не врахував. З 1 січня заробітну плату для непедагогічних працівників виплачує Острозька територіальна громада", - пояснив голова фракції "Голос" в Острозькій міській раді Павло Нікітюк.

Щоб розв'язати проблему, "Голос" звернувся до Кабінету міністрів з проханням втрутитися у ситуацію та вирішити її у співпраці з ОТГ, зазначила нардеп від "Голосу" Інна Совсун.

"Процес децентралізації є непростим, але нас обурює, коли в результаті невдалих рішень чи безвідповідальності на місцях сама ідея децентралізації повністю спотворюється. Ситуація, коли працівники сфери освіти не отримують зарплату, неприйнятна. Те, що районна влада не спромоглась вчасно виплатити зарплату освітянам - це вже питання до минулої районної влади. Немає жодних підстав, щоб не виплачували заборгованість по зарплаті просто через зміну того, хто управляє закладами освіти. Тому я звернулася до уряду з проханням дати чіткий алгоритм дій для того, яким чином зробити так, щоб зарплата була виплачена. Зробимо все можливе для того, щоб освітяни отримали свою законну зарплату, за роботу, яку вони вже виконали", - заявила Інна Совсун.