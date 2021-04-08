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"Голос": адміністрація Байдена може поповнитись ще одним другом України

Автор: РБК-Україна

Колишній директор наглядової ради "Нафтогазу" Амос Хохштайн може долучитись до роботи в адміністрації президента Джо Байдена. Вкрай імовірно, що він буде опікуватися не тільки проектом "Північний потік-2", а й енергетичним сектором в цілому.

Про це написала лідер партії "Голос" Кіра Рудик у Facebook.

"Хохштайн - один із топових спеціалістів у сфері енергетики та енергетичних інвестицій. Його досвід роботи в США, в Україні, в інших країнах не залишає сумнівів: в тій чи іншій ролі він в разі призначення буде опікуватися енергетичною стратегією та протистоянням з Росією у цій сфері", - написала Рудик.

За її словами, до роботи в Україні Хохштайн супроводжував американські інвестиційні проекти у світі, а в якості голови наглядової ради "Нафтогазу" дбав про енергетичну безпеку України.

"Така людина в адміністрації нашого ключового союзника - велике вікно можливостей. Україна як партнер Сполучених Штатів може отримати і нові довгострокові інвестиції, і посилені позиції в протистоянні з Росією", - переконана лідер "Голосу".

Крім того, додає Рудик, якщо адміністрація Байдена зможе остаточно заблокувати будівництво "Північного потоку-2", це буде величезною інвестицією у енергетичну безпеку України і Європи.

Нагадаємо, раніше американське видання Politico з посиланням на джерела серед офіційних осіб США повідомило, що Білий дім обговорює кандидатуру спеціального посланника, який очолить переговори про припинення будівництва газопроводу "Північний потік - 2".

За даними видання, американським спецпосланцем може стати Амос Хохштайн, який в кінці 2020 року залишив наглядову раду української енергетичної компанії "Нафтогаз".

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Новини України Сполучені Штати АмерикиголосКіра Рудик
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