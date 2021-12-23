Ожеледиця та сильні пориви вітру: в Україні оголошено штормове попередження на завтра

Завтра, 24 грудня, в Україні оголошено штормове попередження. Будуть сильні пориви вітру, а на дорогах ожеледиця.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Українського гідрометеорологічного центру.
Вночі у західних областях та вдень в Україні очікуються сильні пориви вітру, швидкість яких досягатиме 15-20 м/с. У західній частині країни - ожеледь.
"В Карпатах значний сніг, пориви вітру 20-25 м/с, хуртовини. І рівень небезпечності", - пише пресслужба.
Зазначається, що погодні умови можуть призвести до порушення руху на окремих дорогах та вулицях.
Фото: в Україні оголошено штормове попередження на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)