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Ожеледиця та сильні пориви вітру: в Україні оголошено штормове попередження на завтра

Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 24 грудня, в Україні оголошено штормове попередження. Будуть сильні пориви вітру, а на дорогах ожеледиця.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Українського гідрометеорологічного центру.

Вночі у західних областях та вдень в Україні очікуються сильні пориви вітру, швидкість яких досягатиме 15-20 м/с. У західній частині країни - ожеледь.

"В Карпатах значний сніг, пориви вітру 20-25 м/с, хуртовини. І рівень небезпечності", - пише пресслужба.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до порушення руху на окремих дорогах та вулицях.

Фото: в Україні оголошено штормове попередження на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)

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УкраїнаШтормове попередження