Ожеледь, туман, сніг до 15 см: водіїв попередили про погіршення погоди

Водіїв попередили про туман та ожеледь на дорогах Україні. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Сьогодні, за даними синоптиків, в східних областях ожеледь, на дорогах ожеледиця. Також у західних, північних, центральних та Одеській областях вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.

По Києву та Київській області 16 грудня вночі та вранці туман, видимість 200-500м (I рівень небезпечності жовтий).

В прес-службі "Укравтодору" повідомили, що сніг помірної інтенсивності випадає у Луганській області, де за нічний час доби випало до 15 см снігу. Також невеликий сніг у Сумській та Харківській областях (1-2 см на ґрунті). У більшості західних, центральних, Київській та Одеській областях тумани.

Погода в Україні сьогодні, 16 грудня, буде поганою у трьох східних областях. У Харківській, Донецькій і Луганській областях пройде дощ з мокрим снігом. Крім того, жителям цих регіонів потрібно бути обережними, тому що очікується і ожеледь.

Нагадаємо, у новорічну ніч погода в Україні буде морозною, при цьому очікується випадання мокрого снігу або снігу з дощем, який згодом замерзне і перетвориться в ожеледь.